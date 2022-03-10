Серед них Канделакі, Кісельов, Скабєєва та ін.

Кабінет міністрів схвалив та вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо безстрокового застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних та до юридичних осіб Російської Федерації.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, ці списки і санкції мають бути розглянуті РНБО та президентом. Окрім всього, їхнє погодження дозволить з таким же списком звернутись до ЄС і запровадити дзеркальні санкції. "Привідкрию завісу, що там ви побачите таких пропагандистів, як: Добродєєв Олег Борисович, генеральний директор ВГТРК, Ернст Костянтин Львович, генеральний директор "Первого канала", Тюлін Володимир Володимирович, генеральний директор ТОВ "Акцепт", телеканал "Рен ТВ", Жаров Олександр Олександрович, генеральний директор АТ "Газпром-Медиа Холдинг", Канделакі Тінатін Ґівіївна, телеведуча, виконуюча обов’язки директора каналу ТНТ, Габрелямов Арам Ашотович, голова ради директорів ВАТ "Редакція газети Известия", генеральний директор і президент видавничого дому "News Media", Кісельов Дмитро Константинович, генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Міткова Тетяна Ростиславівна, заступник генерального директора ВАТ "Телекомпанія НТВ" з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ, Симоньян Маргарита Симонівна, головний редактор Russia Today, Скабєєва Ольга Володимирівна, телеведуча каналу "Россія-1", Соловйов Володимир Рудольфович, ведучий "Соловйов Live", - розповів Ткаченко.

Серед юридичних осіб бан чекає на: Акціонерне товариство "Перший канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (канал РТР), Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні", АТ "Газпром-медіа холдинг", Відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ", АТ "Телекомпанія НТВ", ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА", ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ), ТОВ "Національний рекламний альянс", ТОВ "іві.ру", ТОВ "НТВ Плюс".

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