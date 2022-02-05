Вантаж супроводжує група з фахівців ЗС Канади – вони навчатимуть українських колег поводитися з обладнанням.

Канада відправила Україні літак CAF C-177 Globemaster з нелетальним озброєнням для українських військових на тлі зростаючої загрози можливого вторгнення Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Канади.

"Минулої ночі у рамках нещодавно оголошеної Канадою негайної підтримки України і розширення операції UNIFIER в Україні, літак CAF C-177 Globemaster вилетів з бази канадських військ у Трентоні, несучи нелетальне військове озброєння", – пише прес-служба оборонного відомства.

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У МО країни підкреслили, що "Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України".

"Це озброєння допоможе українським силам безпеки захищатися від російських загроз і військового нарощування в Україні та навколо неї", – пояснюють у міністерстві.

Озброєння включає засоби індивідуального захисту та засоби перевезення вантажів, прилади для ведення спостереження та розвідувальне обладнання. Вантаж супроводжує група з фахівців ЗС Канади – вони допоможуть з інструктажем українським колегам.

Точні місця і дати прибуття канадських військових не розголошуються з міркувань безпеки.

У Міноборони вказують, що з 2015 року надали Збройним силам України нелетальне військове обладнання на суму понад 23 мільйони доларів. Йдеться про системи зв’язку для польових операцій, мобільний польовий госпіталь і обладнання для знешкодження вибухових пристроїв.

За цей час канадські війська також проінструктували понад 33 тисячі українських армійців і співробітників служби безпеки.

Як писав УНІАН, посол України в Канаді Андрій Шевченко висловив розчарування тим, що Канада не надає Україні зброю.

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