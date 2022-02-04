Резников: Розвіддані України та країн НАТО щодо навчань Білорусі й РФ збігаються

Міністр також зазначив, що вони уважно слідкують за військовими навчаннями "Союзна рішучість".

Розвідувальна інформація України і країн членів НАТО щодо військових навчань Білорусі і РФ у рамках союзної держави повністю збігається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу під час проведення тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС на Київщині повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на запитання про те, чи спостерігають наші безпекові відомства за військовими навчаннями у Білорусі.

"У нас прямі контакти з нашими стратегічними партнерами, це і Сполучені штати, Великобританія, Канада і інші країни НАТО і наші розвідки говорять щоденно у режимі реального часу. Ми повідомляємо один одному інформацію, робимо обмін, робимо аналіз, оцінку і наш фактаж збігається повністю", - заявив міністр оборони.

Міністр зазначив, що вони уважно слідкують за військовими навчаннями "Союзна рішучість". Інформацію про них збирають і з даних розвідки, і з відкритих джерел.