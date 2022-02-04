Резников: Розвіддані України та країн НАТО щодо навчань Білорусі й РФ збігаються

Розвідувальна інформація України і країн членів НАТО щодо військових навчань Білорусі і РФ у рамках союзної держави повністю збігається.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу під час проведення тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС на Київщині повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на запитання про те, чи спостерігають наші безпекові відомства за військовими навчаннями у Білорусі.
"У нас прямі контакти з нашими стратегічними партнерами, це і Сполучені штати, Великобританія, Канада і інші країни НАТО і наші розвідки говорять щоденно у режимі реального часу. Ми повідомляємо один одному інформацію, робимо обмін, робимо аналіз, оцінку і наш фактаж збігається повністю", - заявив міністр оборони.
Міністр зазначив, що вони уважно слідкують за військовими навчаннями "Союзна рішучість". Інформацію про них збирають і з даних розвідки, і з відкритих джерел.
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Як вже повідомляв УНІАН, 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в лютому біля білоруських кордонів з Польщею і Україною пройдуть оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі.
При цьому Лукашенко додав, що Україна нарощує сили біля білоруського кордону.
За словами Лукашенка, навчання повинні бути "солідними", а їх метою має стати" відпрацювання певного задуму", як він висловився, у протистоянні з силами заходу ("Прибалтика і Польща") і "півдня" (Україна).
27 січня Росія завершила перебазування з Далекого Сходу до Білорусії винищувачів Су-35. Раніше заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін повідомив, що Росія спрямовує на маневри до Білорусії 12 винищувачів Су-35.