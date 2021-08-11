На Банковій назвали заяву Олексія Резнікова "просто розмірковуваннями" щодо того, як посилити безпеку в Україні та в регіоні.

Заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, який висловився за розміщення підрозділів США в Україні, слід трактувати не як намір, а як "гіпотетичний варіант" зміцнення безпеки в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров на брифінгу в Києві.

"Я думаю, що цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичну можливість або як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки в Україні. Це не те, що Україна всерйоз розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців і встановлення військових баз", - заявив він.

За словами речника президента, питання розміщення в Україні американських підрозділів "залежить не лише від слів, а й від консенсусу в українському суспільстві, і від бажання самого НАТО, і від готовності прийняти той факт, що будь-які кроки в цьому напрямку сильно роздратують нашого північного сусіда", - сказав Никифоров.

Він назвав заяву Резнікова "просто розмірковуваннями" щодо того, як посилити безпеку в Україні та в регіоні.

"Щодо намірів президента - я коментувати не можу – якщо таке питання підніметься під час переговорів (з президентом США – УНІАН), ми повідомимо постфактум", - додав він.

Заява Резнікова щодо мілітаризації Криму

10 серпня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом в рамках робочого візиту до США виступив за розгортання сил ППО і розміщення американських підрозділів в Україні у відповідь на мілітаризацію Чорного моря Росією і підготовку до розміщення на окупованому нею Кримському півострові ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський очікує на плідну та змістовну зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом під час візиту до Вашингтону 30 серпня.

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Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Автор: Костянтин Гончаров