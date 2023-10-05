Україна переконана, що США "впевнено пройдуть цей етап своєї внутрішньої політики", а двопартійна підтримка України в Конгресі збережеться і надалі.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що Україна не має причин вважати, що відставка спікера Палати представників США Кевіна Маккарті вплине на надання підтримки.

В коментарі УНІАН Жовква заявив, що усунення Маккарті з посади спікера Палати представників - "це внутрішня справа США". "Білий дім у своїй заяві запевнив, що США будуть підтримувати Україну незалежно від того, хто очолює Палату представників. Причин для того, щоб вважати протилежне, у нас немає", - сказав він.

За словами заступника голови ОП, Україна переконана, що США "впевнено пройдуть цей етап своєї внутрішньої політики", а двопартійна підтримка України в Конгресі збережеться.

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Він також прокоментував нещодавнє рішення Конгресу США, який ухвалив резолюцію про тимчасове фінансування уряду, але не включив в нього допомогу Україні.

Жовква наголосив, що, незважаючи на це, продовжується робота із Білим домом та конгресменами щодо того, яким чином допомога Україні не припинятиметься. "Вона й не припиняється. Діють попередні домовленості. Кошти, які були до цього часу виділені Україні, продовжують надходити. Також продовжують виділятися нові пакети допомоги. Зараз є декілька інструментів, які продовжують працювати і в новому фінансовому році, незважаючи на те, що поки що не затверджено новий бюджет", - зауважив він.

В ОП також підкреслили, що "ні на секунду" не припиняється робота української сторони з американською, щоб вже в повноцінному проекті бюджету США були відповідні кошти для України. Зокрема, під час візиту до США президент України Володимир Зеленський мав шанс озвучити, яка це сума і чому ці гроші потрібні, а також розповісти представникам обох партій і президенту США, яким чином ці кошти будуть контролюватися.

Жовква також уточнив, що й американська, й українська сторони були готові до можливості ухвалення вищезгаданого рішення Конгресу.

"Гіршим варіантом для нас був би шатдаун… Але цього вдалося уникнути. Це перш за все було потрібно американській стороні. Очевидно, що такий крок не зовсім задовольняє українську сторону. Але ми працюємо. Я впевнений, що ми побачимо відповідні суми у нових проектах закону щодо бюджету", - додав Жовква.

У Зеленського також згадали про те, що під час спілкування з представниками різних політичних сил у США не було жодних розмов про припинення надання допомоги Україні. Зокрема, про це не заявляв й жоден представник того чи іншого крила Республіканської партії.

"Думаю, що за наслідками цього візиту ставлення Республіканської партії стало більш тверезим… Безумовно, якими б не були результати візиту, Україна впевнена в тому, що двопартійна підтримка - це не гучні слова, а реальність. І вона залишиться", - додав заступник голови ОП.

Звільнення Маккарті

3 жовтня Палата представників США проголосувала за відставку Кевіна Маккарті з посади спікера. За відповідне рішення висловилися 216 чиновників.

Згодом стало відомо, що бажання стати наступним спікером після відсторонення Маккарті висловили республіканець Джим Джордан та лідер більшості в Палаті представників – Стів Скаліз.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив про свою впевненість у тому, що допомога для України від США продовжиться.

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