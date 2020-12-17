Днями жалоби оголошені 17, 18 та 19 грудня.

У Харкові у зв’язку зі смертю мера Геннадія Кернеса оголошено триденну жалобу.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

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«У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса 17, 18, 19 грудня оголошені днями жалоби в місті Харкові», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов.

У міськраді додали, що у ці дні буде приспущено Державний прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Кернес помер: що відомо

Вночі 17 грудня мер Харкова Генадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте», куди його доправили у вересні.

У мера був підтверджений COVID-19 та діагностовано двостороннє запалення легенів.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.

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Автор: Світлана Макринська