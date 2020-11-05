З 17 вересня цього року Кернес перебуває на лікуванні в німецькій клініці «Шаріте».

Мером Харкова втретє обраний Геннадій Кернес. Однак його довгий час ніхто не бачив крім вузького кола найближчих людей.

Кернес з 17 вересня цього року перебуває на лікуванні в клініці «Шаріте». Німецькі лікарі рятують його від важкої форми COVID-19 і його наслідків.

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На тлі таємничості, якою оточений стан здоров'я Кернеса, регулярно з'являються чутки про його смерть. Останній раз - буквально на днях. Втім, його сім'я і соратники ці чутки спростовують, хоча і доказів того, що мер йде на поправку (наприклад відео з ним) не надають.

Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю "Стране" розповів, що Кернес повернеться до Харкова до 20 грудня.

За словами Терехова, Кернес повинен повернутися до сесії новообраної міськради, яку необхідно провести до 20 грудня. Сценарій, який передбачає "в. о. царя" в міськраді не розглядають.

«Ми цей сценарій зараз взагалі не розглядаємо, тому що він не буде застосований. Кернес повернеться до Харкова і до 20 грудня проведе сесію міськради. Ось з цього сценарію ми виходимо. Решта - навіть не розглядаються", - повідомив Ігор Терехов.

Він повідомив, що спілкувався з Геннадієм Кернесом телефоном після місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня.

"Лікарі тільки півтора тижня тому дозволили йому говорити по півгодини в день, тому розмова була недовгою. Але Кернес абсолютно нормально спілкувався. Я йому розповів, який результат ми отримали на місцевих виборах. Він був задоволений", - повідомив віце-мер.

Він зазначив, що як тільки лікарі дозволять Кернесу повноцінне спілкування, буде записаний і відео-ролик, і звернення, і фотографія.

За словами Терехова, фахівці "Шаріте" відпустять Кернеса, якщо будуть задоволені роботою його легенів.

"Коли він відлітав з Харкова в «Шаріте» у нього був коронавірус, запалення легенів з ураженням до 70-ти відсотків. Також, ви пам'ятаєте, в 2014 році він був важко поранений. Куля пошкодила йому печінку, нирку, вирвала шматок легені, перебила хребет, але він вижив. На тлі ковіду у нього також почалися деякі проблеми, пов'язані саме з наслідками цього поранення. І в "Шаріте" він вилетів не коронавірус лікувати, ми про це неодноразово говорили, але журналісти і опоненти вперто не хотіли цього чути. Він за наполяганням родичів полетів лікувати саме наслідки поранення, які загострилися на тлі ковіду. Зараз коронавірусу у нього немає. Багато речей лікарі також купірували, динаміка позитивна, його життєдіяльності і працездатності нічого не загрожує, але поки залишається проблема з роботою легенів», — повідомив Ігор Терехов.

На питання, чи розглядаються кандидатури для тимчасової заміни Кернеса в якості в. о., Терехов відповів: "Навіщо? Пам'ятаєте, на початку інтерв'ю я говорив про брудну технологію, запущену на виборах - мовляв, хто керуватиме Харковом замість Кернеса? Так от, я коли читаю всі ці варіанти, я чітко розумію - на виборців Кернеса вона не вплинула, зате справила незабутнє враження на журналістів. Ми вже півгодини ходимо по одному колу, і я вкотре кажу - немає тимчасово виконуючих обов'язки. Пам'ятаєте, як у тому фільмі - "в. о. царя"(фільм "Іван Васильович змінює професію" – ред.). Немає такого".

Стан здоров'я Геннадія Кернеса: що відомо

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Кернес проходить додаткове повне обстеження в лікарні, після цього лікарі визначать, як лікувати його надалі.

За інформацією Павла Фукса, в "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходить курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Кернес переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

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Автор: Вікторія Гордієнко