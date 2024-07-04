Президент хоче, щоб Китай відігравав серйозну роль у питанні припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких обставин підтримає запровадження санкцій проти Китаю.

В інтерв'ю для Bloomberg у нього запитали, чи бачив він докази, що китайські товари подвійного призначення або зброя використовуються російськими військами на полі бою. Президент каже, що наразі в України немає на 100% доказів того, що китайская зброя потрапляє до Росії.

"І сам лідер Китаю запевняв мене, що не буде цього робити. Деякі деталі - там є. Я думаю, якісь дрони або деталі до дрону тощо, напевно подвійного використання, але вони не тільки китайські. Скажу вам відверто: вони ідуть, на жаль, і з деяких європейських країн. І з цим можна боротися. Знову ж таки, мені здається, що якби захотів лідер Китаю, щоб цього не відбувалося, напевно цього не відбувалося", - сказав Зеленський. Відео дня

Водночас, він відповів на питання про те, що поширюється інформація, що китайські і російські компанії спільно розробляють ударний дрон, і чи це означає, що Сі Цзіньпін сказав йому неправду. "Я не можу оцінювати те, що мені казав Сі Цзіньпін. Я з ним говорив напряму, він сказав, що не буде постачати зброю. І на цьому крапка", - зазначив Зеленський.

При цьому, Зеленський відповів на питання, чи мають США і європейці запровадити санкції проти Китаю, якщо дані про розроблення спільного дрона підтвердяться.

"Якщо Китай розробляє спільно з Росією зброю, яка буде використовуватись на території України або яка буде використовуватись для підтримки війни Росії проти України, так, я впевнений, що можна накладати абсолютно санкції", - наголосив Зеленський.

Окремо президент сказав, що хотів, аби Китай відігравав серйозну роль у питанні припинення війни Росії проти України. "Велика країна. Реально друга економіка, від якої сьогодні дуже сильно залежить Росія, бо немає куди експортувати багато різних своїх товарів через санкції", - сказав Зеленський.

У цьому зв'язку, Зеленський погодився зі словами президента Фінляндії Александра Стубба, який заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін при бажанні може одним телефонним дзвінком змусити Росію припинити війну, бо залежність Росії від Китаю сильно зросла.

"Фінський президент, колега, дійсно правий, що Китай міг зіграти колосальну роль без зброї... Без зброї вони могли би дуже допомогти всім нам тиснути на Путіна, щоби він зупинив цю війну. І це правда", - вважає Зеленський.

Чутки про розробку дронів для Росії

Раніше видання Bloomberg повідомило, що компанії РФ та КНР розробляють аналог іранського "шахеду".

За деякими даними, китайські дрони ще не використовувалися на війні проти України. Це може свідчити про наближення Пекіну до надання Росії летальної допомоги.

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