За його словами, це стане корисною можливістю для Китаю продемонструвати світове лідерство.

Китай може покласти край війні Росії проти України одним телефонним дзвінком на вищому рівні.

Як повідомляє Bloomberg, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб. За його словами, Росія зараз дуже залежить від Китаю.

"Один телефонний дзвінок президента Сі Цзіньпіна вирішив би цю кризу (війну в Україні - УНІАН)", - сказав Стубб. Відео дня

Агентство зазначає, що коментарі Стубба відображають зростаюче розчарування серед союзників України щодо підтримки Китаєм воєнних зусиль Росії. Вони звинувачують Пекін у тому, що він надає Кремлю технології та запчастини для зброї та допомагає Москві обійти міжнародні торгові обмеження.

"Якби він (Сі Цзіньпін - УНІАН) сказав: "Час починати мирні переговори", Росія була б змушена це зробити. У них не було б іншого вибору", - сказав Стубб.

Також президент Фінляндії наголосив, що Китай виграє від припинення "агресивної та колоніальної війни" Путіна в Україні.

"Китаю необхідно захищати міжнародні права, які пов’язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструвало б лідерство Китаю", - сказав він.

"Зараз не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, потрібні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє Росія, - це сила. І тому чим більше ми зараз зможемо допомогти Україні, тим швидше ми закінчимо війну", - додав він.

Стубб також закликав Європу посилити свою підтримку Україні, а також нарощувати свій власний оборонний потенціал у традиційній армії, а також проти гібридної війни Росії. За словами Стубба, Україні потрібна як матеріальна допомога, яка включає фінансову допомогу, так і політична підтримка, зокрема прокладання шляху до членства як в ЄС, так і в НАТО.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Сі намагався зобразити Китай як нейтрального гравця в дискусіях про війну, а його уряд критикував Росію за напади на цивільне населення та загрози застосування ядерної зброї. Китай принципово виступає проти міжнародних санкцій, заявляючи, що поважає лише покарання, які підтримує ООН, і звинуватив США та їхніх союзників у розпалюванні війни, надаючи зброю Україні.

Згідно зі статистикою, зібраною Bloomberg, минулого року на Китай припадало близько 28% загальної торгівлі Росії проти 19% у 2021 році. Натомість частка Європейського Союзу в торгівлі з Росією скоротилася до 17% з 36% у той період.

16 травня Сі зустрів правителя Росії Володимира Путіна в Пекіні та закликав до міжнародної конференції за участю як Росії, так і України для вирішення того, що він назвав "питанням України".

"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль щодо цього", - сказав Сі.

Очікується, що Сі Цзіньпін і Путін проведуть переговори в Казахстані, де вони беруть участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, який розпочнеться в середу в Астані.

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