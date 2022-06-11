Під час виступу президента України Володимира Зеленського на азійському саміті з безпеки Shangri La Dialogue, китайська делегація покинула зал.
Про це повідомила старший політичний аналітик Центру азійських досліджень Олівія Енос.
Пізніше стало відомо, що китайська делегація все таки не виходила з зали під час виступу Зеленського. Як повідомив SPRAVDI інший учасник заходу, ніхто не покидав зали під час виступу президента України Володимира Зеленського.
"Я був на конференції. Ніхто не виходив з зали", - повідомив учасник заходу.
При цьому Олівія Енос видалила твіт із повідомленням про демарш китайської делегації.
Нагадаємо, азіатський саміт з безпеки Shangri La Dialogue проходить 10-12 червня у Сінгапурі. Вторгнення Росії в Україну стало одним із центральних питань на заході.
Президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі у віртуальному форматі, проте українська делегація на саміті присутня, тоді як росіян немає.
Як повідомляв УНІАН, Китай вирішив зайняти нейтральну позицію с приводу війни РФ проти України. 30 квітня Україна запропонувала Китаю стати одним з гарантів безпеки країни.
10 червня США закликали Китай не надавати Росії ніякої матеріальної підтримки. На це представник Міноборони Китаю Ву Цянь заявив, що Китай цього не робив.