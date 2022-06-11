Азіатський саміт з безпеки Shangri La Dialogue проходить 10-12 червня у Сінгапурі.

Під час виступу президента України Володимира Зеленського на азійському саміті з безпеки Shangri La Dialogue, китайська делегація покинула зал.

Про це повідомила старший політичний аналітик Центру азійських досліджень Олівія Енос.

Пізніше стало відомо, що китайська делегація все таки не виходила з зали під час виступу Зеленського. Як повідомив SPRAVDI інший учасник заходу, ніхто не покидав зали під час виступу президента України Володимира Зеленського.

"Я був на конференції. Ніхто не виходив з зали", - повідомив учасник заходу.

При цьому Олівія Енос видалила твіт із повідомленням про демарш китайської делегації.

Нагадаємо, азіатський саміт з безпеки Shangri La Dialogue проходить 10-12 червня у Сінгапурі. Вторгнення Росії в Україну стало одним із центральних питань на заході.

Президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі у віртуальному форматі, проте українська делегація на саміті присутня, тоді як росіян немає.

Як повідомляв УНІАН, Китай вирішив зайняти нейтральну позицію с приводу війни РФ проти України. 30 квітня Україна запропонувала Китаю стати одним з гарантів безпеки країни.

10 червня США закликали Китай не надавати Росії ніякої матеріальної підтримки. На це представник Міноборони Китаю Ву Цянь заявив, що Китай цього не робив.

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