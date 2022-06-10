Китай запевняє, що раніше цього не робив.

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе і його американський колега Ллойд Остін вперше провели особисту зустріч. Розмова, зокрема, стосувалася України.

Як повідомляє CNN, війна Росії проти України виявилася одним із суперечливих питань.

Остін закликав свого китайського колегу не надавати Росії ніякої матеріальної підтримки.

На прес-конференції після зустрічі представник Міноборони Китаю Ву Цянь наголосив, що Китай цього не робив.

"Китай не надавав Росії військової допомоги. Це точно", - сказав він.

Зустріч відбулася під час четвертої поїздки Остіна в Індо-Тихоокеанський регіон за офіційним запитом військового керівництва Китаю.

Вона тривала близько години (вдвічі більше, ніж планувалося). Згідно із заявами китайської сторони, зустріч була "відвертою", "позитивною і конструктивною", дала "хороший ефект".

Серед обговорюваних - Тайвань. Також говорили про бажання США встановити більш надійні лінії зв'язку збройними силами країн, щоб уникнути переростання конкуренції в конфлікт.

Представник МО Китаю сказав, наступні кроки у взаєминах США і Китаю будуть включати проведення обмінів і переговорів про співпрацю як військовими, так і дипломатичними каналами.

"Китайська сторона вважає, що краще зустрітися, ніж не зустрітися, і краще вести переговори, ніж не говорити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше США пригрозили Китаю масштабними санкціями і експортним контролем. У Вашингтоні побачили ознаки того, що Народно-визвольна армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.

При цьому Київ запропонував Пекіну виступити одним з гарантів безпеки.

24 травня Китай і Росія провели свої перші з початку повномасштабної війни в Україні спільні військові навчання. Японія і Південна Корея були змушені підняти винищувачі.

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