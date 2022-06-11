Зеленський доручив прем'єр-міністрові Шмигалю взяти до роботи питання, підняті у петиції.

Президент України Володимир Зеленський офіційно відреагував на петицію "Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців". Він уже доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю взяти до роботи питання, підняті у ній.

Реакція очільника держави з'явилась під самою петицією, яка набрала понад 27 тисяч підписів на сайті президента.

Ця петиція набрала потрібну кількість голосів ще наприкінці травня. Автор звернення до президента України пропонує віддати у мобілізації пріоритет добровольцям, а для решти – відкрити кордони.

Зеленський подякував як творцю петиції, так і тим, хто за неї проголосував. Він наголосив на тому, що це один із варіантів взаємодії влади, а також суспільства.

"Українці дійсно, згідно з Конституцією України, можуть вільно покидати її межі. Але зараз в країні запроваджений воєнний стан, який і є винятком з закону. І скасувати ці обмеження можна буде лише по завершенні дії воєнного стану в нашій державі", - підкреслив президент.

Водночас він звернув увагу на питання пріоритету призову добровольців. Зеленський зауважив, що за це відповідає Кабінет Міністрів України. Тож він і звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про доопрацювання пропозицій, які озвучив автор петиції. Зокрема:

дотримання конституційних прав українців;

запобігання та виявлення корупції.

Що стосується останнього пункту, то йдеться як про роботу співробітників прикордонних пунктів пропуску, так і центрів укомплектування та соціальної підтримки.

Зеленський пообіцяв, що згодом повідомить про результати розгляду питань, піднятих у петиції.

Нагадаємо, попереднього разу Зеленський на петицію відреагував жорсткіше. Під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою Зеленський наголосив на тому, що не до кінця розуміє, кому вона адресована.

"До мене, або, може, ця петиція має адресуватися батькам тих воїнів, які захистили ціною свого життя Україну. Коли сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас на найскладнішому напрямку, на напрямку Сходу", – підкреслив він.

Зазначимо, в Україні виїзд чоловіків призовного віку заборонений щонайменше до 23 серпня - наразі до цього дня продовжили термін воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, у МВС запропонували зробити виїзд чоловіків призовного віку "платним". На думку радника міністра внутрішніх справ України Віктора Андрусіва, чоловіки повинні сплатити до держави страховий внесок. Мовиться про 3 – 5 тисяч доларів. Лише в такому разі вони зможуть перетнути кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: