Джерела в правоохоронних органах підтверджують інформацію, що Медведчук знаходиться в Україні.

Народний депутат від партії “Опозиційна платформа - за життя” Ілля Кива запевняє, що голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук перебуває в Україні і не збирається втікати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кива сказав, вийшовши з офісу партії “ОПЗЖ”, де відбуваються обшуки.

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“Вся інформація, що Медведчука немає в Україні, це брехня. Влада намагалася витиснути його з України, зробити з нього боягуза-втікача, але це все безглузді спроби. Він в країні і готовий протистояти у законному форматі”, - заявив Кива.

Разом з тим він не відповів на запитання, чи збирається Медведчук отримувати підозру і чи прийде він до суду на засідання з обрання запобіжного заходу. “В сенсі, він візьме підозру? А хто йому її має дати? Для чого в мене це запитувати? Він не бігає. Від кого бігати?” - спитав у журналістів Кива.

Також він повідомив, що обшук в офісі партії “ОПЗЖ” вже закінчується. За його словами, там нічого протизаконного не знайшли. “В офісі нічого протизаконного вони не знайшли. І в мене нічого не шукали. В мене нічого немає. Можуть вилучити в мене хіба жомову яму”, - заявив Кива.

Інформацію про перебування Медведчука в Україні підтвердило джерело УНІАН в правоохоронних органах. “Медведчук знаходиться в Україні, а Козак — за її межами”, - сказав співрозмовник УНІАН.

Справа Медведчука: що відомо

Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру в державній зраді депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

Як повідомило джерело УНІАН, правоохоронці проводять обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі партії «ОПЗЖ» на вулиці Велика Васильківська.

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Автор: Дмитро Хилюк