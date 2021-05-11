Народний депутат від партії “Опозиційна платформа - за життя” Ілля Кива запевняє, що голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук перебуває в Україні і не збирається втікати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кива сказав, вийшовши з офісу партії “ОПЗЖ”, де відбуваються обшуки.
Читайте такожПідозра Медведчуку і Козаку: в Офісі генпрокурора пройшов брифінг (відео)
“Вся інформація, що Медведчука немає в Україні, це брехня. Влада намагалася витиснути його з України, зробити з нього боягуза-втікача, але це все безглузді спроби. Він в країні і готовий протистояти у законному форматі”, - заявив Кива.
Разом з тим він не відповів на запитання, чи збирається Медведчук отримувати підозру і чи прийде він до суду на засідання з обрання запобіжного заходу. “В сенсі, він візьме підозру? А хто йому її має дати? Для чого в мене це запитувати? Він не бігає. Від кого бігати?” - спитав у журналістів Кива.
Також він повідомив, що обшук в офісі партії “ОПЗЖ” вже закінчується. За його словами, там нічого протизаконного не знайшли. “В офісі нічого протизаконного вони не знайшли. І в мене нічого не шукали. В мене нічого немає. Можуть вилучити в мене хіба жомову яму”, - заявив Кива.
Інформацію про перебування Медведчука в Україні підтвердило джерело УНІАН в правоохоронних органах. “Медведчук знаходиться в Україні, а Козак — за її межами”, - сказав співрозмовник УНІАН.
Справа Медведчука: що відомо
- Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру в державній зраді депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку.
- Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.
- Як повідомило джерело УНІАН, правоохоронці проводять обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі партії «ОПЗЖ» на вулиці Велика Васильківська.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram