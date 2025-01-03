Наступний 'Рамштайн' відбудеться через кілька днів: ЗМІ назвали дату

На засіданні групи мають обговорити подальшу підтримку України.

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки.

Зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін проведе 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня.

Згідно з повідомленням, на засіданні групи, до якої долучені понад 50 країн, обговорять подальшу підтримку України.

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Рамштайн - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що на 25-му засіданні "Рамштайн" 12 жовтня представлять усім партнерам план перемоги.

Так, 12 жовтня у Німеччині мало відбутися засідання у форматі "Рамштайн". Участь у заході мали взяти президент США Джо Байден, Зеленський, а також інші лідери та представники близько 50 країн, які входять до коаліції на підтримку України.

Утім, Байден скасував свою поїздку через ураган, який насувався на східне узбережжя Америки. Візит до Німеччини згодом скасував і держсекретар США Ентоні Блінкен. Через це засідання у форматі "Рамштайн" було відкладене на невизначений термін.

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