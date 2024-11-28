Українська оборонка вироблятиме далекобійні ракети і дрони, 155-мм боєприпаси, розвиватиме роботизовані комплекси і РЕБи.

На початку 2025 року Україна отримає від ЄС другий транш військової допомоги на суму 1.9 млрд євро, які спрямує на закупівлю боєприпасів, систем ППО, ракет та підтримку нашої оборонної промисловості. Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Водночас, за його словами, від НАТО Україна отримає до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги Альянсу Україні на 2025 рік.

Також Умєров назвав країни, які у 2025 році посилять позиції Сил оборони:

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Балтійські країни: Литва, Латвія та Естонія виділять по 0.25% ВВП на підтримку України;

Велика Британія: виділяє по 3 млрд фунтів стерлінгів щороку до 2031 року;

Данія: до 2028 року - 8.7 млрд євро, зокрема, у 2025-му військова допомога становитиме 2.2 млрд євро, включаючи спільні проєкти та інвестиції за "данською моделлю 2.0";

Нідерланди: на період 2024–2026 років виділяють 4 млрд євро;

Німеччина: у 2025 році надасть 4 млрд євро прямої військової допомоги;

Норвегія: збільшує підтримку до 30 млрд норвезьких крон (2.7 млрд доларів);

США: виділено 5.5 млрд доларів військової допомоги;

Швеція: в рамках трирічної рамкової програми на 75 млрд шведських крон (7.5 млрд доларів) виділятиме щороку 2.5 млрд. доларів.

"Лише за останні тижні ми провели низку важливих зустрічей із союзниками, спрямованих на визначення ключових оборонних потреб, аналіз попередньої допомоги та розробку нових форматів співпраці", - наголосив Умєров.

За його словами, одним із прикладів нових альянсів стала коаліція Північна група+Україна: 12 країн - Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія - об’єднують зусилля для зміцнення безпеки України. Водночас продовжується активна робота в рамках коаліцій спроможностей у форматі "Рамштайн".

Міністр зазначає, що окремим напрямом є розвиток української оборонної промисловості. За його словами, вже створено умови для виробництва далекобійних ракет і дронів, виготовлення 155-мм боєприпасів, локалізації виробництва систем ППО, ракет, важкої бронетехніки та артилерії, розвитку роботизованих комплексів, систем РЕБ та радарів:

"Україна впевнено зміцнює свої позиції на всіх фронтах завдяки героїзму наших воїнів і непохитній підтримці союзників. Разом ми наближаємо перемогу над російськими загарбниками та гарантуємо безпеку в Європі. Ціль України - справедливий мир і перемога".

Видатки на оборону України

Як повідомляв УНІАН, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін інформував, що Україна виділить понад 55 млрд гривень на виробництво зброї та військової техніки на 2025 рік. За його словами, це більше, ніж було виділено на цей рік (близько 51 млрд).

Зокрема, 54,55 млрд з цієї суми призначені для розвитку виробництва, розробки та впровадження нових технологій, а також нарощення виробничих потужностей. Ще 500 млн підуть на програму доступних кредитів для підприємств ОПК. Йдеться про програму, яку створено у 2024 році. Завдяки їй виробники можуть брати кредити під 5% річних - решта покриватиметься державним бюджетом.

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