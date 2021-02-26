25 лютого Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав збільшення ставки акцизного податку на тютюн і тютюнові вироби на 200% з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Finance.ua з посиланням на інформацію на сайті комітету.

Комітет розглянув у другому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)» (№ 4278).Читайте такожРада заборонила продаж електронних сигарет дітям до 18 років

Члени комітету врахували 24 правки, подані народними депутатами, і відхилили 43.

«Комітет підтримав правки, якими пропонується збільшити ставку акцизного податку на тютюн і тютюнові вироби на 200%, передбачивши її введення з 1 квітня 2021 року. Один з авторів даної пропозиції народний депутат Давид Арахамія зауважив, що загалом акциз планується збільшити на 320%, однак це пропонується робити поступово, протягом трьох років», — йдеться в повідомленні на сайті комітету.

За словами Арахамії, недонадходження до бюджету через збільшення акцизу менше ніж на 320% зобов’язалася перекрити одна із великих тютюнових компаній за рахунок збільшення об’ємів оподатковуваної продукції. Наявність такого листа від компанії підтвердив представник Міністерства фінансів.

Законопроект № 4278 був прийнятий у першому читанні 27 січня 2021 року. Ним, зокрема, пропонується підвищити неоподатковувану вартість міжнародних посилок для фізосіб зі 100 євро до 150 євро.

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Автор: УНІАН