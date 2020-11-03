За словами заступниці голови комітету з питань антикорупційної політики Янченко, на сьогодні ще проробляються різні варіанти вирішення ситуації.

Фракція "Слуга народу" готова буде підтримати президентський законопроект щодо вирішення конституційної кризи, якщо не знайде "менш болісних рішень".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко (фракція "Слуга народу").

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"Фракція буде готова підтримати цей законопроект, якщо ми не знайдемо інших, скажімо так, менш болісних рішень", - сказала вона.

За словами Янченко, йдеться про можливість "менш болісних рішень - це, серед іншого, добровільна відставка голови Конституційного суду і деяких інших суддів, які приймали рішення, маючи конфлікт інтересів, в порушення закону".

Вона визнала, що депутати на таке рішення суддів "не можуть повпливати, але це може бути позиція суддів КСУ".

"Нехай це буде моя суб'єктивна точка зору, але, на мою точку зору, КС прийняв це рішення з порушенням і духу, і літери закону. Відповідно, вони підірвали довіру до КСУ. Тоді коли ця довіра підірвана, єдине, що можуть судді зробити останнього хорошого для цієї країни, - це просто піти зі своєї посади і, таким чином, відновити довіру до державного органу", - наголосила депутат.

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Янченко зазначає, що якщо президентський законопроект буде винесено в сесійну залу, то після ухвалення його в першому читанні він доопрацьовуватиметься. На сьогодні, додала вона, ще проробляються різні варіанти вирішення ситуації.

Скандал з рішенням КСУ: що відбулося

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня відкритий доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автор: Надя Пришляк