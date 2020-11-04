Дипломати наголосили, що треба зміцнити антикорупційні інституції та створити судову систему, яка матиме довіру від народу.

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) на зустрічі з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим заявили про необхідність швидких дій для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду.

Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті головування США у «Групі підтримки» послів G7 в Україні.

"Під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 привітали зусилля прореформаторських сил, які об'єдналися для врегулювання ситуації, пов'язаної з Конституційним судом", - йдеться у заяві.

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"Для врегулювання кризи потрібні швидкі дії, потім слід докласти спільних зусиль для подальшого зміцнення українських антикорупційних інституцій та створення судової системи, яка завоює довіру народу України", - наголосили посли.

Скандал з рішенням КСУ: що сталося

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

3 листопада ряд народних депутатів закликали 11 суддів Конституційного суду України, які підтримали рішення стосовно неконституційності деяких норм законодавства щодо е-декларування, подати у відставку.

Відповідну заяву зачитав на засіданні парламенту народний депутат Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу"). Він зазначив, що її підписали багато депутатів. При цьому не уточнив, скільки саме.

Сьогодні, 4 листопада, зранку Давид Арахамія і ряд інших депутатів подали до Конституційного суду заяву із закликом до 11 суддів подати у відставку.

Звернення до КС підписали 226 депутатів.

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Автор: Віталій Саєнко