Арахамія розповів, що були заяви Разумкова про намір робити окрему політичну кар'єру.

Давид Арахамія і Дмитро Разумков звинуватили один одного в оприлюдненні розбіжностей у "Слузі народу".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" звинуватив екс-голову ВРУ Дмитра Разумкова, що той перший виніс "на публіку наші внутрішні розбіжності" і це було неправильно.

"З часом з різних причин, я зараз навіть не хочу копатися в брудній білизні, умовно кажучи, сімейній, ми прийняли рішення як монокоаліція, що потрібно замінити Разумкова на посаді глави парламенту", - сказав він.

За його словами, останньою точкою стала позиція Разумкова щодо законопроекту про олігархів.

Арахамія також заявив, що були заяви Разумкова, що він нібито буде робити окрему політичну кар'єру.

У відповідь Разумков звинуватив Арахамію в тому, що той перший на брифінгу заявив, що нібито глава ВРУ разом з омбудсменом Людмилою Денисовою "підігравають олігархам". Також Разумков заявив, що він обіцяв однопартійцям, що поки він на посаді голови ВРУ, то ніякою політичною діяльністю займатися не буде і цього дотримувався.

"Я дотримав своє слово", - підкреслив Разумков.

Разумков заявив, що зняття його з посади голови ВРУ показало, що мова не йде про внутрішній конфлікт у фракції, тільки тільки 215 нардепів фракції проголосували за його відставку і якби не інші фракції, то 226 голосів би не було.

Також Разумков підловив Арахамію на тому, що той не знає скільки нардепів у фракції "Слуга народу". Той відповів: "242 або 243" (на сайті парламенту сказано, що 244 - УНІАН). Разумков посміявся: "Класна відповідь голови фракції, який не знає скільки у нього людей".

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Відставка Разумкова

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Автор: Надя Пришляк