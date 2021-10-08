Арахамія зазначив, що рішення залежатиме від того, яке у Разумкова буде політичне майбутнє.

Колишні політичні соратники із "Слуги народу" не відповіли чітко екс-голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову чи хочуть вони забрати в нього депутатський мандат.

Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" звертаючись до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та голови ВРУ Руслана Стефанчука запитав про те, чи будуть у нього відбирати мандат, то Арахамія спочатку промовчав. Але під час другого звернення з цього питання до нього Арахамія відповів: "В залежності від того, яке у вас буде політичне майбутнє".

В той же час Стефанчук сказав: "Я не суд і я не Центральна виборча комісія, я не можу відбирати мандат. І ініціювати цього не можу".

Сміючись, Разумков зазначив: "Відповіді немає".

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Відставка Разумкова

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Автор: Надя Пришляк