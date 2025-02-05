Україні потрібні конкретні рішення від США щодо прискорення поставок оборонного обладнання без зволікань для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що Україна негайно потребує практичних кроків у напрямку посилення обороноздатності нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сибіга сказав на спільній пресконференції з державним секретарем із закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі в Києві.

Зокрема, у Сибіги запитали, чого Україна прагне отримати від США в обмін на корисні копалини, і чи йдеться про відправлення американських військ до України як частини міжнародної сили з метою збереження майбутнього миру.

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"Я переконаний, і в цьому немає сумнівів, що досягнення справедливого, всеосяжного і сталого миру в Україні - це також національний інтерес США. І реалізація концепту "досягнення миру завдяки силі" - це не просто абстрактне поняття", - наголосив Сибіга.

Як додав очільник МЗС України, цей концепт наповнюється конкретними діями, проєктами та рішеннями.

"І саме в цьому полягає його практичне втілення - через конкретні кроки вже зараз у посиленні нашої обороноздатності, через конкретні рішення щодо прискорення поставок відповідного оборонного обладнання для України, без зволікань, саме зараз, для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті", - наголосив Сибіга.

Міністр нагадав, що в плані перемоги президента України Володимира Зеленського був пункт щодо мінеральних чи природних ресурсів, якими так багата Україна.

"А саме, про можливості для наших партнерів інвестувати, спільно їх розробляти, тому що це наш спільний стратегічний інтерес, і це теж одні з таких конкретних втілень реалізації концепту мир завдяки силі, тому що це теж є елементами певних гарантій присутності великого бізнесу в Україні, великих інтересів зацікавленості наших найближчих союзників - Сполучених Штатів - у розробці таких родовищ та їхнього захисту. Ми дійсно маємо для цього величезні можливості", - наголосив Сибіга.

Він запевняє, що ця позиція України доводиться до американців.

"У нас коло спільних інтересів взаємовигідного співробітництва не обмежується тільки цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал є - особливо після припинення транзиту російського газу територією України - щодо закупівлі LNG-газу в США. Ви знаєте, що Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва і, водночас, посиливши енергетичну безпеку Європи, бо цього газу буде достатньо в разі закачування його в наші сховища для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", - констатує Сибіга.

Крім того, за його словами, можна говорити про можливості для американського бізнесу в реконструкції України. "Це буде один із наймасштабніших проєктів цього століття", - вважає Сибіга.

Інші новини про корисні копалини України

Раніше УНІАН повідомляв, що Захід давно цікавиться корисними копалинами України. Тепер вони можуть стати платою за допомогу. "Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. Вони мають чудові корисні копалини. І я хочу забезпечити безпеку корисних копалин, і вони готові це зробити", - сказав американський президент.

Крім того, у WP дізналися позицію України щодо допомоги США в обмін на наші корисні копалини. Зеленський уперше запропонував надати Сполученим Штатам матеріали під час своєї зустрічі з Трампом перед листопадовими виборами.

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