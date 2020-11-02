Перший заступник голови фракції "Слуга народу" закликає якомога швидше розпочати роботу над президентським законопроектом, який має відновити суспільну довіру до конституційного судочинства.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що з теперішнім складом Конституційного суду України і "демаршами, які вони влаштовують", країна має шанс відкотитися на 6 років назад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

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"Ми розуміємо, що з теперішнім складом КСУ і демаршами, які вони влаштовують, маємо шанс відкотитися назад років на шість. Може, ще й до початку Революції Гідності. Ми впевнені, що така діяльність Конституційного суду - це публічний прояв змови старих еліт, олігархату, п'ятої колони, які не змогли тріумфально зайти в обласні ради, як вони планували. І перейшли до плану "Б" - розхитувати ситуацію в країні через подібні рішення Конституційного суду, які ставлять під сумнів здобутки, ключові для країни після Революції Гідності. Це, в першу чергу, реформа антикорупційних органів", - сказав Корнієнко.

Він нагадав, що президент вніс до парламенту законопроект про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.

"Я прошу розглянути можливість дати йому хід якомога швидше", - додав депутат.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Тетяна Поляковська