Головнокомандувач заявляє, що ЗСУ готові до адекватної відповіді в разі ескалації конфлікту в районі проведення ООС та ускладнення воєнно-політичної обстановки навколо України.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ нарощує свій воєнний потенціал, проводить кампанії з дискредитації України та ЗСУ з метою виправдання можливості широкомасштабної військової агресії проти нашої країни.

Читайте такожРосія постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів – Хомчак

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» у Києві.

«Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та поглибили співпрацю в Чорноморському регіоні. Водночас євроатлантичні прагнення України сприймаються Росією як виклик їхнім національним інтересам», - зазначив Хомчак.

За його словами, РФ нарощує свій воєнний потенціал, а також насичує інформаційний простір для здійснення провокацій з подальшим звинуваченням України.

«В умовах об’єктивної преваги противника ЗСУ готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України», - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація у Чорному морі

З 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Ці обмеження діятимуть до 31 жовтня.

10 травня флагман Морської охорони України "Григорій Куроп'ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton протягом двох днів проводили спільні навчання в Чорному морі.

У Держприкордонслужбі України заявили, що відпрацювання складних елементів маневрування, ухилення від повітряної атаки й організація протидиверсійної оборони корабля - усі елементи навчань традиційно проходили під наглядом кораблів РФ.

В ДПСУ підкреслили, що прикордонні кораблі та кораблі Чорноморського флоту РФ "не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів - оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров