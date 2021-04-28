Прес-секретар президента РФ підкреслив, що Путін буде радий візиту Зеленського в Москву.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи готовий президент РФ Володимир Путін зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським у третій країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив журналістам у Москві.

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«Дивіться, президент Зеленський сказав, що це (Ватикан - УНІАН) могло б бути ідеальним місцем для зустрічі. Звичайно, про це офіційно не знає ні Ватикан, ні російська сторона. Ми поки що не отримували жодної офіційної інформації про те, що конкретизована і сформульована така пропозиція. Чи готовий президент Путін кудись їхати - я не знаю. Ми всі виходимо з того, що президент Путін сказав, що, оскільки ми не є стороною конфлікту, то говорити про справи Донбасу, тобто про мир, з нами не потрібно», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи готовий Путін зустрітися з Зеленським, зокрема у Ватикані.

«Сам Путін зазначив, що, в разі готовності говорити по двосторонні відносини, він буде радий бачити президента Зеленського у Москві. Інших конкретних формулювань ми поки що не бачили», - додав він.

На запитання УНІАН, якщо президент України має намір обговорювати з Путіним мир на Донбасі, чи означає це, що цих переговорів не буде, Пєсков сказав: «Це, безумовно, прекрасна декларація, і, звичайно, прагнення до миру може і має підтримуватися. Але річ у тім, що, якщо я правильно розумію, Україна з Росією, слава Богу, ніколи не воювали».

«Мова, напевно, має йти не про мир між Україною і Росією. Хоч Україна неабияк зіпсувала наші двосторонні відносини - як видно така політична воля превалює в Києві, але миру потрібно добиватися на території самої України, і з тим, щоб допомогти цьому процесу, Росія бере участь у мінській четвірці», - сказав він.

Пєсков підкреслив, що питання Донбасу не може вирішуватися між Україною і Росією, тому що остання «не є стороною цього конфлікту, і про це досить прямо заявив президент РФ Володимир Путін».

На уточнююче запитання УНІАН, що ж робити в ситуації, коли в Україні інша думка щодо неучасті РФ у війні на Донбасі, Пєсков відповів: «Потрібно шукати точки дотику. У будь-якому разі, президент Росії не раз заявляв про свою готовність йти на діалог і шукати рішення саме в рамках діалогу. Також президент говорив про необхідність виконання взятих на себе зобов'язань усіма сторонами без винятку».

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ в черговий раз повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії й повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його Офісу Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

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Автор: Роман Цимбалюк