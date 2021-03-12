Перед переглядом фільму з'являється плашка "це відео може бути неприйнятним для деяких глядачів".

Відеосервіс YouTube встановив подвійне попередження на пропагандистський фільм про анексію Криму російського телеведучого Андрія Кондрашова під назвою "Крим. Шлях на батьківщину". При цьому сам фільм залишається доступним для перегляду.

Читайте такожРНБО затвердила стратегію деокупації Криму: названо "три кити" повернення півостроваЗокрема, перед переглядом фільму з'являється плашка "Це відео може бути неприйнятним для деяких глядачів " (This video may be inappropriate for some users).

А якщо користувач погоджується продовжити перегляд, то з'являється ще одне попередження:"Даний контент, на думку учасників спільноти YouTube, містить матеріали, які можуть налякати або шокувати деяких користувачів" (The following content has been identified by the YouTube community as inappropriate or offensive to some audiences).

Після цього користувачу знову потрібно натиснути кнопку і дивитися.

Автор фільму пов'язав появу попередження YouTube з майбутньою річницею анексії Криму, оскільки на цей час, за його словами, припадає "сплеск переглядів фільму". На думку Кондрашова, комусь може не подобатися, що його фільм показують в російських школах, "щоб розповісти учням, що було", передає meduza.

Фільм про анексію Криму

Фільм " Крим. Шлях на батьківщину", що вийшов у березні 2015 року, розповідає про анексію Криму Росією. Більшу його частину складає інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна. У ньому він визнав, що направив до Криму російських військових.

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Автор: Ірина Погоріла