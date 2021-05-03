Саміт «Кримська платформа» поверне Крим в топ питань міжнародного порядку денного.
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«Всі очікують, що саміт відбудеться і відразу «манна небесна» впаде на землю. Давайте будемо реалістами. По-перше, саміт поверне Крим в топ питань міжнародного порядку денного. По-друге, він створить механізм для того, щоб займатися найрізноманітнішими питаннями окупації», – сказав він.
За його словами, дипломати працюють в столицях інших держав і в Україні, готуючи конкретну «заяву, декларацію, хартію, як вона буде там називатися, «Кримської платформи».
Кримська платформа: що відомо
- 23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.
- У грудні Зеленський повідомив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній Америці.
- Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.
- Саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.
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