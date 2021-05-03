Саміт створить механізм для того, щоб займатися питаннями окупації, заявив Кулеба.

Саміт «Кримська платформа» поверне Крим в топ питань міжнародного порядку денного.

Читайте такожУ Росії заявили, що майже 530 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспортиТаку думку висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Всі очікують, що саміт відбудеться і відразу «манна небесна» впаде на землю. Давайте будемо реалістами. По-перше, саміт поверне Крим в топ питань міжнародного порядку денного. По-друге, він створить механізм для того, щоб займатися найрізноманітнішими питаннями окупації», – сказав він.

За його словами, дипломати працюють в столицях інших держав і в Україні, готуючи конкретну «заяву, декларацію, хартію, як вона буде там називатися, «Кримської платформи».

Кримська платформа: що відомо

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська