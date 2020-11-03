Тупицький наголосив, що КСУ не закривав реєстр електронних декларацій для загального доступу.

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький закликає президента Володимира Зеленського відкинути емоції та врегулювати конституційну кризу правовим шляхом.

Про це голова КСУ заявив в інтерв'ю телеканалу «Прямий».

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«Я звертаюся до президента країни, до уповноваженого з прав людини: відкиньмо емоції, бо життя і здоров'я людей є важливішим за все. Кров може захлеснути країну», - сказав Тупицький.

Також він додав, що запропонував «відповідним суб'єктам звернутися до Конституційного суду щодо роз'яснення рішення стосовно декларування».

Тупицький наголосив, що КСУ не закривав реєстр електронних декларацій для загального доступу і що ухвалене рішення стосується лише захисту незалежності судової влади.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Дмитро Хилюк