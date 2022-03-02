Глава МЗС наголошує, що Україна готова до переговорів, але не прийматиме жодних російських ультиматумів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що наразі невідомо, коли відбудеться другий раунд переговорів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС повідомив під час онлайн-брифінгу у соціальній мережі Facebook.

"Перший раунд перемовин відбувся, зради ніякої не було. Вимоги росіян, у принципі, залишаються незмінними. Це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни, по суті оголошуючи нам війну. Зараз ми готові до переговорів, готові до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів", - сказав Кулеба.

За словами міністра, "коли відбудуться нові переговори - наразі невідомо".

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на білорусько-українському кордоні відбулись переговори між представниками України і РФ щодо негайного припинення вогню та відведення військ з території України.

В Офісі президента України заявили, що перший раунд переговорів відбувся з метою знаходження точок дотику, а другий має відбутися найближчим часом.

1 березня президент Володимир Зеленський заявив, що "не відчуває конкретики" від першого раунду переговорів між делегаціями України та Російської Федерації. Також глава держави наголосив, що Росія повинна перестати бомбардувати українські міста до того моменту, як можуть розпочатися змістовні переговори щодо режиму припинення вогню.

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