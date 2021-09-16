Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перервав брифінг через телефонний дзвінок президента Володимира Зеленського.
Як передає кореспондент УНІАН, відразу після початку щотижневого брифінгу глава МЗС вибачився перед журналістами і попросив призупинити трансляцію, зазначивши, що йому телефонує президент.
"Мені президент телефонує, можна на паузу поставити трансляцію", - сказав Куллеба.
Розмова міністра з президентом тривала недовго, і брифінг через пару хвилин відновився.
"Дуже перепрошую, але було пару робочих питань, які треба було обговорити", - сказав Кулеба після розмови.
Як писав УНІАН, Кулеба закликав Німеччину і США перейти до конкретних дій у наданні гарантій Україні для збереження транзиту газу через територію України на тлі запуску російського газопроводу "Північний потік-2".
Крім того, глава МЗС прокоментував намір Російської Федерації як держави-окупанта автобусами й потягами підвозити жителів окупованого Донбасу до російських дільниць у Ростовській області на вибори до Держдуми в РФ, які відбудуться 19 вересня.
Сьогодні міністр зазначив, що ООН з політичних причин проігнорувала інавгураційний саміт Кримської платформи з деокупації півострова.
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