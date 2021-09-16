Розмова міністра з президентом тривала недовго, і брифінг через пару хвилин відновився.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перервав брифінг через телефонний дзвінок президента Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент УНІАН, відразу після початку щотижневого брифінгу глава МЗС вибачився перед журналістами і попросив призупинити трансляцію, зазначивши, що йому телефонує президент.

"Мені президент телефонує, можна на паузу поставити трансляцію", - сказав Куллеба.

Розмова міністра з президентом тривала недовго, і брифінг через пару хвилин відновився.

"Дуже перепрошую, але було пару робочих питань, які треба було обговорити", - сказав Кулеба після розмови.

Як писав УНІАН, Кулеба закликав Німеччину і США перейти до конкретних дій у наданні гарантій Україні для збереження транзиту газу через територію України на тлі запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, глава МЗС прокоментував намір Російської Федерації як держави-окупанта автобусами й потягами підвозити жителів окупованого Донбасу до російських дільниць у Ростовській області на вибори до Держдуми в РФ, які відбудуться 19 вересня.

Сьогодні міністр зазначив, що ООН з політичних причин проігнорувала інавгураційний саміт Кримської платформи з деокупації півострова.

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Автор: Віталій Саєнко