Україна продовжить дружній тиск на партнерів, сказав Міністр закордонних справ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає Німеччину і США перейти до конкретних дій у наданні гарантій Україні для збереження транзиту газу через територію України на тлі запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Останніми днями була серйозна активність на треку "Північного потоку-2". Ми трусимо наших партнерів і вимагаємо, що час від слів переходити до конкретних дій, від запенвнень до конкретних гарантій", - наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що нещодавно Україну відвідав старший радник Державного секретаря США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн та державний секретар при Федеральному міністерстві економіки і енергетики Німеччини Андреас Файхт.

Читайте такожЦіна на газ в Європі продовжує аномальне зростання: що чекає на Україну"Ми теж з ними зустрічалися в МЗС, але станом на зараз позиція України залишається незмінною: ми бачимо, що партнери чують те, що ми їм говоримо і ті пропозиції, які ми вносимо, але рішення ще не ухвалені. Ми будемо продовжувати переговори, ми будемо продовжувати виключно дружній тиск на партнерів, тому що ще раз наголошу - час переходити від словесних запевнень до конкретних гарантій. Тим більше, що ми бачимо, що Російська Федерація на європейському газовому ринку перейшла до конкретних дій, накручуючи ціну на газ, створюючи ефект непередбачуваності ринку та ажіотаж через дефіцит", - наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна готова разом з США і Німеччиною вдаватись до дій.

Транзит газу через Україну

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Німеччина має намір призначити спеціального посланника на переговори між Україною і Російською Федерацією щодо продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Також ФРН зобов’язалась створити "Зелений фонд" для України і стимулювати залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 млрд доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

Коментуючи цю заяву, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2". Кулеба зазначив, що в Україні хочуть почути від європейських партнерів про шляхи імплементації домовленостей ФРН і США.

Єврокомісія заявила, що готова до консультацій з Україною через "Північний потік-2"

Автор: Віталій Саєнко