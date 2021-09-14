Протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України залишається ключовим пріоритетом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив ключові пріоритети України на новій сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляє МЗС, у день відкриття 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Кулеба провів телефонну розмову з головою сесії Генасамблеї, міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом.

Зокрема, глава української дипломатії окреслив три пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

По-перше, це протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу та Криму.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим у стратегії зовнішньополітичної діяльності, залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. 23 серпня в Києві відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи, яка консолідує міжнародні зусилля задля деокупації Криму. Ми розраховуємо на всебічну підтримку її роботи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети Кримської платформи - повернення Криму - відновить повагу до Статуту ООН та припинить грубі порушення міжнародного права", - наголосив міністр.

Також Кулеба поінформував про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН.

По-друге, це поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії на Донбасі.

"ООН має знання, досвід та технології реалізації проєктів із відновлення територій, які постраждали від збройних конфліктів. Ми зацікавлені у більш активній діяльності ООН у регіоні, зокрема в сферах гуманітарного розмінування, розбудови медичної, освітньої та житлово-комунальної інфраструктури", - заявив міністр.

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По-третє, це подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків.

"Всі держави мають отримати рівний доступ до вакцин, мати достатньо засобів для ефективної протидії пандемії та економічного відновлення. Україна готова до ефективної співпраці з ООН задля зміцнення української системи охорони здоров'я та соціально-економічного захисту найбільш вразливих категорій громадян", - підсумував Кулеба.

Глава МЗС побажав Шахіду успіху у досягненні його цілей на чолі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та підкреслив готовність до ефективної співпраці. Він нагадав, що Україна як одна із держав-засновниць ООН виступає за посилення ролі ООН в розв'язанні нагальних проблем міжнародних відносин: "Ми готові разом із чинним головуванням Генасамблеї докласти спільних зусиль задля розв’язання збройних конфліктів, відновлення глобальної економіки після пандемії COVID-19, боротьби зі змінами клімату".

Нова сесія Генасамблеї ООН

Нагадаємо, 8 вересня українські ЗМІ писали, що український глава Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, що відбудеться 14 вересня.

Своєю чергою, екс-посол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: "Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні - все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути".

Утім прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський президент не братиме участь у цьогорічній сесії Генасамблеї ООН. Делегацію РФ очолить глава МЗС Сергій Лавров.

Автор: Віталій Саєнко