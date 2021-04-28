Прямі переговори з ватажками так званих "ЛНР" і "ДНР" - це червона лінія, яку Україна не перейде.
Читайте такожЗеленський доручив підготувати нове засідання РНБОПро це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми HARDtalk на телеканалі BBC News World, передає РБК-Україна.
"Ні. Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту - в Москві, і ми не будемо розмовляти з їх маріонетками", - сказав глава МЗС.
Що цьому передувало
- На тлі ескалації на сході України і нарощування російських військ біля українських кордонів Зеленський запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі.
- Реагуючи на запрошення, Путін заявив, що керівництво України перед "обговоренням проблем Донбасу" має провести переговори з " ДНР " і " ЛНР". Якщо ж Зеленський хоче провести зустріч про розвиток двосторонніх відносин між Києвом і Москвою, то йому, мовляв, варто приїхати в столицю Росії.
- Після цього заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Москва запропонувала Німеччині і Франції провести зустріч на Донбасі за участю України та терористичних організацій "Л/ДНР".
- Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що кликати Путіна на переговори до Києва ніхто не буде. Єрмак вважає це абсолютно некоректним.
- Володимир Зеленський відкинув пропозицію глави Кремля Володимира Путіна провести переговори за участю ватажків "ЛНР" і "ДНР". Український лідер підкреслив, що не спілкуватиметься з терористами.
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