Раніше Путін заявив, що керівництво України перед "обговоренням проблем Донбасу" має провести переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Прямі переговори з ватажками так званих "ЛНР" і "ДНР" - це червона лінія, яку Україна не перейде.

Читайте такожЗеленський доручив підготувати нове засідання РНБОПро це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми HARDtalk на телеканалі BBC News World, передає РБК-Україна.

"Ні. Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту - в Москві, і ми не будемо розмовляти з їх маріонетками", - сказав глава МЗС.

Що цьому передувало

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Автор: Людмила Жерновська