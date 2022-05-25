Глава МЗС заявив, що попередня стратегія "заспокоєння Путіна" провалилася.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає країни Заходу допомогти Україні виграти війну, розпочату Росією, а не пропонувати провальну стратегію поступок президенту РФ Володимиру Путіну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час участі у сесії Всесвітнього економічного форуму "Україна та ЄС: виграють усі" у Давосі.

Глава МЗС заявив, що не бачить готовності Росії припинити війну.

"Моя відповідь дуже проста для усіх, хто вірить, що Україна повинна піти на ще одну поступку для заспокоєння Путіна. Ця стратегія застосовувалась провідними країнами світу з 2014 року до 24 лютого 2022 року: зробіть поступки тут, зробіть інші поступки там, і це допоможе нам запобігти війні. І це зазнало краху. Тож, вісім років втілення цього підходу призвело до ракетних ударів по Києву і до кровопролиття на Донбасі", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС вважає, що для деяких політиків дуже складно змиритися з тим фактом, що вони були неправі і що їхня політика провалилася.

"Але моє повідомлення для них таке: вона провалилася одного разу, вона провалиться знову, це не зупинить війну, а якщо ви дійсно хочете зупинити війну, ви повинні виступити на стороні України і допомогти нам виграти", - заявив Кулеба.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступ на сході, сконцентрувавши зусилля на захопленні Сєвєродонецька і Лисичанська. Таким чином росіяни хочуть оточити українські сили.

За інформацією глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, заради цього ворог стягнув сили з інших напрямків, оголивши свої позиції у Маріуполі, під Харковом і на Донеччині.

Інтенсивність боїв навколо Сєвєродонецька має зменшитися до кінця тижня, вважає Гайдай.

Крім того, РФ продовжує завдавати ракетних ударів по інших українських містах, призводячи до жертв серед цивільного населення.

Редакція NYT, своєю чергою, припускає, що у разі провалу наступу РФ "війна може зайти у глухий кут". На думку журналістів, чим далі просуваються росіяни - тим вразливішими вони стають для українських контратак. Зараз армія РФ може, хіба, похизуватися тактичними успіхами у деяких місцях.

У боях з окупантами ЗСУ ліквідували вже 29 450 ворогів і знищили тисячі одиниць техніки противника.

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