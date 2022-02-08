Базовий сценарій РФ щодо нашої країни полягає в намаганнях дестабілізувати внутрішню ситуацію з використанням загрози силою, зазначив очільник МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив, якою на сьогодні є загроза вторгнення Росії в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з міністрами закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини.

"Безпекова ситуація залишається загалом незмінною. Ми не бачимо жодного відведення з боку РФ їхніх військ від кордону України. Не бачимо наразі жодних зусиль Росії з деескалації. Ми бачимо, що зараз базовий сценарій РФ полягає в намаганнях дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні з використанням загрози силою, але ще не самої збройної сили", – зазначив міністр.

При цьому Кулеба наголосив, що Україна готується до будь-якого сценарію розвитку ситуації.

Читайте такожУ Пентагоні не знають точної дати можливого вторгнення Росії в УкраїнуНагадаємо, 7 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що вздовж всього кордону з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис. російських військових.

Росія продовжує перекидати війська в Білорусь на нібито спільні навчання, заплановані з 10 по 20 лютого.

6 лютого американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки щодо деталей російських військових маневрів біля українсько-білоруського кордону.

Знімки показали, що військові підрозділи, озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками, розгорнулися в Білорусі в трьох місцях поблизу кордону з Україною: Єльську, Речиці та Лунинці. Усі місця знаходяться в межах приблизно 50 кілометрів від українського кордону.

Супутникові знімки зафіксували 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 і реактивні системи залпового вогню поблизу Єльська.

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