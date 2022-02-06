У Шведському Агентстві психологічного захисту не виключають, що на державу можуть напасти.

Високопоставлений чиновник з нового Шведського Агентства психологічного захисту заявив, що країна вирішила повернути цей урядовий орган часів "холодної війни" на тлі побоювань з приводу російської агресії проти України.

Про це повідомляє The Guardian.

Магнус Хьорт, заступник директора агентства, яке було відтворено минулого місяця для боротьби з іноземною дезінформацією, сказав, що побоювання особливо посилилися напередодні загальних виборів у Швеції у вересні на тлі "погіршення ситуації з безпекою в Європі".

У статті наголошується, що напруженість в регіоні зростає після нарощування російських військ біля кордону з Україною, що викликає дискусію про те, чи повинні Швеція і Фінляндія, які не є членами НАТО, приєднатися до військового альянсу. Минулого місяця Швеція посилила свою військову присутність на стратегічно важливому острові Готланд в Балтійському морі.

Хоча Хьорт сказав, що безпосередньої загрози Швеції немає, він попередив: "Ми не можемо виключати, що Швеція може піддатися нападу".

Читайте такожНімеччина допускає відправлення додаткових сил Бундесверу поближче до РосіїНагадаємо, на початку лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил з часів "холодної війни".

РФ перекидала війська на білоруську територію на нібито спільні навчання, які заплановані з 10 до 20 лютого.

Раніше – восени минулого року, Росія стягнула багато військових та техніки на кордон з Україною. В нашій країні та низці західних держав попереджали, що російська сторона може наважитись на повномасштабне вторгнення на українську територію.

Наприкінці листопада 2021 року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готується до нападу на Україну на початку 2022-го.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, кількості російських військ, стягнутих до кордону України, недостатньо для здійснення повномасштабного вторгнення.

Довідка УНІАН. "Холодною війною" називають період конфронтації між соціалістичною та капіталістичною системою, ці "табори", відповідно очолювали СРСР та США. Конфронтація тривала з 1947 по 1991 рік.

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