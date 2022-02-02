Супутник показав численні російські військові дислокації в Білорусі, Криму та на заході Росії.

Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки російської техніки біля українського кордону та на території тимчасово окупованого Криму. Фото зроблено наприкінці січня та на початку лютого.

Кадри опублікував у своєму Twitter-акаунті кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.

"Супутникові знімки Maxar показують численні російські військові дислокації в Білорусі, Криму та на заході Росії, що демонструє підвищений рівень їхньої активності та готовності", - наголосив Міллер.

За даними американського каналу CNN, Maxar та інші постачальники супутникових зображень зафіксували розширення російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно 250 км від українського кордону за останні кілька місяців.

"Майже у кожному таборі в Білорусі, Криму та в західній частині Росії були помічені військові намети та укриття. Це свідчить про те, що підрозділи тепер укомплектовані особовим складом, а також про підвищення загальної боєготовності", - заявили в Maxar.

Крім того, у таборі в Осиповичах (Білорусь) видно російські ракетні комплекси Іскандер.

Значне нарощення військ зафіксували супутники й на території тимчасово окупованого Криму. У Бахчисараї та Новоозерному вдалося зафіксувати військові намети, танки та іншу техніку.

Поблизу Євпаторії та полігону Ангарського Росія розмістила військові намети й бронетехніку.

Нагадаємо, Росія продовжує перекидати війська в Білорусь на нібито спільні навчання, заплановані з 10 до 20 лютого.

Російська сторона пішла на загострення ситуації на кордоні з Україною восени 2021 року – стягнула багато військових та техніки. В Україні та західних країнах попереджали, що РФ може наважитися на повномасштабне вторгнення.

Наприкінці листопада 2021-го начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що Росія готується до нападу на Україну наприкінці січня чи на початку лютого.

28 січня поточного року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ стягнула до кордонів України близько 130 тисяч військових – з урахуванням морського й авіаційного потенціалу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що російських військ біля кордону України недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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