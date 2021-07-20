Країни Чорного моря і НАТО мають об’єднати свої зусилля, щоб вирівняти безпекову ситуацію в регіоні.

Причорноморські країни мають об’єднатися, щоб не дати Росії перетворити Чорне море на своє "внутрішнє озерце".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УП.

"Якщо країни Чорного моря і члени НАТО, плюс Україна Грузія і можна навіть знайти місце для Молдови в цьому механізмі не об’єднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро. Поділить його навпіл і почне владарювати в своїй зоні", - зазначив Кулеба.

За словами дипломата, Україна має конкретні ідеї, пропозиції стосовно того, що треба зробити, щоб вирівняти безпекову ситуацію у Чорному морі.

"Україна має конкретні ідеї, пропозиції з цього приводу і ми їх зараз обговорюємо як з грузинами, молдованами, так і державами членами НАТО, які є причорноморськими дружніми до нас - Румунія, Болгарія та Туреччина", - сказав Кулеба.

За його словами, Україні, Грузії та Молдові потрібно разом протидіяти окупаційним намірам Росії.

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Нагадаємо, за словами голови МЗС Дмитра Кулеби, Україна рухається до членства в Європейському Союзі, тому не має майбутнього з Росією. Він зазначив, що РФ сама себе дискредитувала і вірити їй більше не можна. Кулеба додав, що Україна і надалі відмежовуватиметься від російських тез щодо спільного минулого, "єдиного народа" та "русского міра". "Можливо у нас і було спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими", - наголосив міністр.

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Автор: Олександр Топчій