Міністр закордонних справ України заявляє, що у нього немає контакту з російським колегою.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагається уникати проведення зустрічі на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю "Радіо НВ", оприлюдненому на стримінговій платформі SoundCloud.

За його словами, у нього немає контакту з Лавровим.

"Нічого не змінилося, немає. Ми продовжуємо намагатися з моїми французьким і німецьким колегами все-таки зібрати "нормандський формат" на рівні міністрів, але Сергій Лавров є достатньо професійним дипломатом, щоб дуже вишукано і красиво уникати цієї зустрічі", - зазначив Кулеба.

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Що цьому передувало

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Франція і Німеччина дещо послабили свої позиції щодо Росії.

"Ми розуміємо, що ми будемо йти далі в "нормандському форматі". У мене була зустріч з президентом Макроном у відеоформаті з приєднанням канцлера Німеччини Ангели Меркель. Я відчуваю їхню підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім час трішки послаблюють свої позиції щодо Росії", - сказав Зеленський.

Керівник ОП Андрій Єрмак пропонує колегам з Німеччини, Франції та Росії провести зустріч радників у "нормандському форматі". Серед іншого, керівник Єрмак хоче обговорити питання повернення до суворого дотримання режиму повного припинення вогню і проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

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Автор: Віталій Саєнко