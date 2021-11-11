До депутата прийшли представники ДБР та Офісу генпрокурора.

Одіозний нардеп Гео Лерос, якого можуть відсторонити від п'яти пленарних засідань парламенту, стверджує, що йому намагаються вручити підозру.

Про це він написав у себе в Facebook, опублікувавши фото з машини, в якій чекає на адвоката.

"Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо за що саме. Справ на мене сфабрикували багато, це нікому не секрет", - написав депутат.

У коментарі сайту "Страна" Лерос не виключив, що його можуть затримати.

"Тут відразу дві контори до мене прийшли. Перша це ДБР, викликають повісткою на допит. А паралельно прийшла Генпрокуратура - вручають підозру. Швидше за все через інцидент в Раді. Вони чатували під будинком. І як тільки я вийшов, оточили з усіх боків", - сказав він.

Конфлікт Лероса з Зеленським

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в парламенті Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест.

Виступаючи з трибуни, Лерос назвав Зеленського "зрадником". Зеленський не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорив не за темою.

Мікрофон відключили, і Лерос не міг продовжувати виступ, тоді він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Фракція "Слуга народу" вимагає від Регламентного комітету ВР покарати Лероса.

Справа проти Лероса

У вересні стало відомо про відкриття кримінального провадження проти Лероса. У ДБР тоді розповіли, що підозрюють його у підготовці свідка до дачі завідомо неправдивих свідчень слідчим.

Правоохоронці вже не вперше цікавляться Леросом. Торік нардепа викликали на допит в якості свідка у справі про умисне ухилення від сплати податків.

Автор: Віолетта Орлова