Політика підозрюють у підготовці свідка до дачі завідомо неправдивих свідчень слідчим.

Державне бюро розслідувань проводить розслідування можливого скоєння злочину нардепом Гео Леросом

Про це журналістам розповів начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Максим Зінорук, повідомляє ДБР у своєму Telegram-каналі.

Зінорук повідомив, що 14 вересня 2021 року Генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження щодо можливого вчинення злочину народним депутатом України.

"Сьогодні Офіс генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування за фактом можливого вчинення народним депутатом України готування до завідомо неправдивого показання свідка (потерпілого) для надання слідчим органам, - йдеться у повідомленні. - Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала публікація на одному з Telegram-каналів. У повідомленні містилось відео, де особа, схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе. За це він забажав у невстановленого співрозмовника гроші. Метою імітації могло бути створення у суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито за політичну діяльність, але головною ціллю могла бути дискредитація органів державної влади".

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За словами представника ДБР, попередня кваліфікація кримінального правопорушення - готування до злочину (ч. 1 ст. 14 КК України) та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України), але у результаті проведення слідчих дій та у разі наявності інших підстав кваліфікація може бути змінена.

Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Планується призначення відповідних експертиз з метою підтвердження або спростування наявності монтажу на відео, ідентифікації зображеної особи, а також дослідження змісту розмови. Заплановані допити свідків, яким можуть бути відомі обставини вказаного кримінального провадження.

Слідство встановило цінних свідків, розголошення відомостей про яких на цей час може зашкодити досудовому розслідуванню. Але інформація, якою вони володіють, має важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

До ДБР також надходить інформація про можливе вчинення кримінальних правопорушень публічними особами, пов’язаними з цим фактом та іншими злочинами.

Сам Лерос вже відреагував на відкриття кримінального провадження.

"Я чекаю на допит більше, аніж вони. Уверен, свидетелем будет брат Ермака", - написав він у Facebook.

Варто відзначити, що слідчі вже не вперше цікавляться Леросом. Торік нардепа викликали на допит в якості свідка у справі про умисне ухилення від сплати податків.

Автори: Дмитро Хилюк, Станіслав Кожемякін