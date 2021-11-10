Остаточне рішення - за сесійною залою.

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував ВР позбавити позафракційного народного депутата Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести в парламенті.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член комітету, народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов.

"Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті. Така пропозиція, відповідно до Регламенту, буде голосуватись у парламенті без обговорення", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в парламенті Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест.

Читайте такожНе Леросом єдиним: хто ще з нардепів і політиків показував непристойні жестиВиступаючи з трибуни, Лерос назвав Зеленського "зрадником". Зеленський не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорив не за темою.

Мікрофон відключили, і Лерос не міг продовжувати виступ, тоді він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Фракція "Слуга народу" вимагає від Регламентного комітету ВР покарати Лероса.

Автор: Таня Поляковська