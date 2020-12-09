На засіданні вирішиться доля карантину в Україні.

У середу, 9 грудня, Кабмін провів засідання, на якому вирішиться питання карантинних обмежень після Нового року.

Засідання розпочалося о 15:31, його можна було подивитися в режимі відеотрансляції.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення "карантину вихідного дня". Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). "Карантин вихідного дня" діяв з 14 по 30 листопада.

2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін не буде продовжувати "карантин вихідного дняя". На території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.

4 грудня Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме уряду ввести жорсткий карантин з початку січня терміном на три тижні.

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Автор: Ольга Робейко