Вона обиралася по списку партії "Слуга народу" під номером 146.

Наталія Локтіонова, яка обиралася до Верховної ради по списку партії "Слуга народу" під № 146, сьогодні зачитала присягу народного депутата України.

Вона увійшла в парламент після того, як було достроково припинено повноваження народного депутата Юрія Арістова, який потрапив у скандал з відпочинком на Мальдівах .

За даними руху "Чесно", Локтіонова до балотування працювала менеджером з маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, на різних посадах у відділах з маркетингу та продажу "Першої лізингової компанії".

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У ЗМІ Наталію Локтіонову називали сестрою багаторічної помічниці президента Володимира Зеленського Марії Левченко, яка є дружиною ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, якого звільнили у 2021 році через конфлікт із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область.

Нардеп Арістов і його відпочинок на Мальдівах

За даними журналістського розслідування, депутат від партії "Слуга народу Юрій Арістов, який був заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, відпочивав на Мальдівах під час війни в Україні. Жив в дорогому 5-зірковому готелі на приватному острові Ітхаафуші.

26 липня генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження за фактом законності виїзду Арістова за кордон. 27 липня ВР проголосувала за припинення його депутатських повноважень.

Арістову, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу ("службове підроблення").

Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" народного обранця. За даними слідства, у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. В Генпрокуратурі повідомляли, що 10 липня він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

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