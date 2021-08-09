Олександр Лукашенко назвав маячнею інформацію про причетність спецслужб Білорусі до смерті Віталія Шишова в Україні.

Білорусь ніколи не нападе першою на Україну.

Про це заявив Олександр Лукашенко під час зустрічі з журналістами, представниками громадськості, експертної та медійної спільноти, передає Белта.

"Найменше, кого ви повинні боятися, - це білорусів. Ми ніколи не зробимо капость стосовно України, якщо ви першими не ступите зі зброєю на нашу землю", - підкреслив Лукашенко.

Відповідаючи на запитання української журналістки Діани Панченко про відносини з Україною, він почав з історії смерті Віталія Шишова. Лукашенко назвав маячнею інформацію про причетність спецслужб Білорусі до смерті опозиціонера і закликав українську владу розслідувати цю справу.

"Хто такий Шишов? Хто про нього знав? Навіщо він нам потрібен? Якщо є звинувачення, то давайте докази. Коли я був у Києві? Як я мотузку закидав? Цей, Шишов, де знаходився? В Україні. І його підтримували спецслужби України. Його повісили на вашій території. Будь ласка, займайтеся цим і дайте відповідь, хто і як повісив громадянина Білорусі", - сказав Лукашенко.

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Білоруса Віталія Шишова, зниклого 2 серпня в Києві, знайшли повішеним сьогодні, 3 серпня, поблизу його місця проживання – в одному зі столичних парків.

Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця пригоди.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – Умисне вбивство.

Правоохоронці перевірятимуть всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Шишов зник у Києві 2 серпня під час пробіжки. Він активно допомагав громадянам Білорусі і тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка.

Автор: Денис Прядко