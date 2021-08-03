Євродепутат Петрас Аустревічюс переконаний, що білоруські спецслужби стоять за вбивствами Шишова та Шеремета.

Декілька депутатів Європарламенту прокоментували смерть глави білоруського дому в Києві Віталія Шишова. На їхню думку, за вбивством білоруса стоїть режим Лукашенка.

Подібну заяву зробила, зокрема, німецький євродепутат від "зелених" Віола фон Крамон.

"Ще один нічний жах. Ніхто не може почуватися в безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні", - зазначила вона у Twitter.

Подібної думки дотримується і литовський євродепутат Петрас Аустревічюс.

"Вбивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, голови ГО "Білоруський дім" в Україні – це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка", - написав він у Twitter.

На його думку, білоруські спецслужби причетні і до вбивства в Києві журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Смерть Віталія Шишова

Білоруса Віталія Шишова, зниклого 2 серпня в Києві, знайшли повішеним сьогодні, 3 серпня, поблизу його місця проживання – в одному зі столичних парків.

Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця пригоди.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – Умисне вбивство.

Правоохоронці перевірятимуть всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Шишов зник у Києві 2 серпня під час пробіжки. Він активно допомагав громадянам Білорусі і тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка.

Автор: Дмитро Захаров