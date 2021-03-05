Перший виступ планується на 10 березня - співатимуть гімн України.

У Львові депутати міської ради створили власний хор і вже провели першу репетицію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Диригує хором керівник чоловічої хорової капели Дударик Дмитро Кацал.

Депутат міськради, директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко каже: депутат повинен вміти робити добре все - співати, плавати, танцювати. Додає: він сам навчався у богословській академії, тож певен - баритоном не осоромиться.

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Інший депутат ЛМР Ігор Зінкевич співав у шкільному хорі, але налаштований скептично, каже передусім прийшов подивитися на колег.

"Не всі мають голос, ми це маємо визнавати. Не всі мають слух це - також ми маємо визнавати", - сказав Ігор Зінкевич.

Проте вже з перших хвилин репетиції диригент вірить в успіх справи. За його словами, немає мети створити концертний колектив. Завдання - представлення громадських інтересів.

Участь у хорі є добровільною. Перший виступ запланований на 10 березня на площі Ринок біля Ратуші - депутати співатимуть гімн до 156-ї річниці першого його публічного виконання.

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Автор: УНІАН