Дружина спійманого нардепа заявила, що він нібито врятував тисячі людей.

Телеведуча Оксана Марченко заявила, що її чоловік - нардеп від ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук - врятував "тисячі військовополонених". Ба більше, він нібито "вночі вів їх по мінному полі".

Про це вона заявила на прес-конференції у Москві після затримання одіозного політика.

"Ви добре знаєте, скільки військовополонених людей врятував Віктор. Не знаю, чи бачили ви чи ні, він сам вів військовополонених людей вночі по мінному полю. І цих людей тисячі", - заявила Марченко.

Вона запевнила, що підозрюваний у держзраді Медведчук, який втік з-під домашнього арешту, нібито не планував виїжджати з України. Марченко додала, що просила його покинути країну на тлі погроз, які отримувала її сім'я. Деталей погроз вона не розкрила.

Як повідомляв УНІАН, Медведчук підозрюється в держзраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

27 лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

12 квітня Медведчука затримали. Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.

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