Представники медичної галузі України масово надсилають відеозвернення в ЗМІ та телеграм-канали з вимогою до влади виконати обіцянки й підвищити зарплати. У разі відмови лікарі влаштують національний страйк.

Лікарі вимагають від депутатів підвищення зарплат. У всякому разі, це ясно з численних відео в мережі Інтернет.Читайте такожРада розглядає держбюджет-2021 й особливий статус Донбасу (онлайн-трансляція)

Вчора медики розпочали національний флешмоб #врятуйлікаря.

На відео лікарі кажуть, що їхні зарплати 6,7,8 тис. гривень, і вони настільки стомилися, що не соромляться говорити, що грошей немає навіть на їжу.

"Мій посадовий оклад - 5385 гривень. З такою зарплатою, як зараз, ми прожити не можемо. Мені дуже хочеться сподіватися, що ви як народні депутати будете дбати про майбутнє нашої країни, про те, якою буде наша нація. Сподіваюся на ваш розум, на ваше людяне ставлення до медичних працівників", - говорить в одному з відео лікар дитячої протитуберкульозної лікарні Володимир Кудімов.

Джерела в медасоціаціях підтверджують, що якщо Верховна Рада проголосує за бюджет, в якому проігноровані інтереси медиків, - лікарі вийдуть на національний страйк.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН