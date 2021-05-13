Медведчук розповів, що спілкувався з Козаком після оголошення їм підозри про злочин.

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук розповів, що нардеп від цієї політсили і його соратник Тарас Козак перебуває на лікуванні у Білорусі.

Про це він повідомляє "Громадське".

Віктор Медведчук у залі Печерського районного суду Києва заявив, що знає місцеперебування свого колеги.

"Я знаю, де перебуває народний депутат Тарас Козак. Він перебуває на лікуванні у Білорусі", - сказав він.

Медведчук також розповів, що спілкувався з Козаком після оголошення їм підозри про злочин, а також запевнив, що вони не говорили про газове родовище "Глибока" в Чорному морі.

"Це мій друг, це член політради нашої партії, звичайно, ми контактуємо", — додав він.

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Підозра Медведчуку і Козаку: що цьому передувало

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

Того ж дня СБУ повідомила, що Козак перебуває в Росії.

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Прокуратура просила суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 липня з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

Адвокати Медведчука просили суд не обирати йому жодного запобіжного заходу, а в разі, якщо запобіжний захід буде обрано, обмежитися взяттям Медведчука на поруки його колег із фракції "ОПЗЖ".

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Автор: Олег Давигора