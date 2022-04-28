Саакашвілі в Грузії мають забезпечити належне лікування, зазначила народна захисниця країни.

Очільник виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі знаходиться у вкрай тяжкому стані, йому необхідне негайне лікування за кордоном.

Якщо зволікати з лікуванням Саакашвілі, це може призвести до його інвалідності, а надалі - навіть до летальних наслідків, повідомила в Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, посилаючись на відомості лікаря альтернативного медичного консиліуму, який було створено при народному захисникові Грузії.

За її даними, народний захисник Грузії Ніно Ломджарія закликала грузинську владу забезпечити Саакашвілі лікування, яке рекомендував альтернативний медичний консиліум.

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним ув'язненим.

Одразу після затримання екс-президент оголосив голодування, а 19 листопада погодився його припинити. Саакашвілі стверджував, що під час перебування під вартою його катували.

Після тривалого голодування затриманий перебував у тяжкому стані, і через це його перевезли з руставської в'язниці до військового госпіталю в Горі.

Наприкінці грудня Саакашвілі знову перевезли до Руставського пенітенціарного закладу №12.

У лютому цього року Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження під час ув'язнення в Грузії.

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